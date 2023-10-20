يعقوب العوضي



يسعى منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى تعويض خسارته التي تلقاها أمس أمام منتخب إيران (28-29)، وذلك عندما يلتقي غدا مع المنتخب الياباني في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والمقامة حاليا في قطر.



ولم يحالف الحظ الأزرق لتحقيق فوز كان في متناول اليد أمام منتخب إيران في افتتاح مشواره بالتصفيات، ولم يكتب التوفيق للأزرق في الشوط الأول رغم تحركات الخط الخلفي بقيادة عبدالله الخميس وعبدالعزيز سالمين ومحمد الهندال، الى جانب تألق الجناحين عبدالعزيز الشمري ومشعل طه، وتخلى الحظ كثيرا عن لاعبينا ولم تسكن الكرة شباك حارس المرمى الإيراني، كما كان لخطورة لاعب الخط الخلفي الإيراني صادقي الذي احترف قبل موسمين مع الفحيحيل أثر كبير في إنهاء الشوط للمنتخب الإيراني.



وفي الشوط الثاني تحسن دفاع الأزرق وتحول إلى طريقة 3-3 بالضغط والتقدم على المنافس الإيراني وهاجم أزرقنا بـ 7 لاعبين مع استبدال حارس المرمى بلاعب بغرض الزيادة العددية والتي منحتنا التقدم بنتيجة 25 -24 مع انتصاف الشوط الثاني ولكن هجمتين ضائعتين في العارضة حرمتا الأزرق نقاط اللقاء لينتهي بفوز المنتخب الإيراني.



من جانب آخر، يلعب منتخبنا الوطني للناشئين مع المنتخب البحريني في الـ 6.00 مساء اليوم على صالة مجمع أرينا مول في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية للناشئين في تونس نوفمبر المقبل، كما سيلتقي المنتخبان مرة أخرى غدا على الصالة نفسها بالتوقيت نفسه.