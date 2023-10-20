الدوحة - فريد عبدالباقي



تعود عجلة الدوري القطري إلى الدوران مجددا اليوم بعد توقف 3 أسابيع، بسبب مباريات الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، حيث خاض «العنابي» منافسات بطولة «الأردن الرباعية» بمشاركة منتخبات إيران، العراق، والأردن، والذي حل فيه وصيفا بعد الخسارة من إيران برباعية.



ومن المقرر أن تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي المرخية «الأخير بلا رصيد» مع الشمال «التاسع برصيد 3 نقاط» في الـ 5:30 مساء، فيما يحل معيذر «الثامن برصيد 4 نقاط» ضيفا على الغرافة «الخامس برصيد 10 نقاط» في الـ 7:30 مساء، وغدا تقام مباراتان أيضا، حيث يلتقي الأهلي «العاشر برصيد 3 نقاط» مع نادي قطر «الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين» في الـ 5:30 مساء، ويواجه أم صلال «السادس برصيد 8 نقاط» الريان «الوصيف برصيد 12 نقطة» في الـ 7:30 مساء، فيما تقرر تأجيل مباراتي السد مع العربي والدحيل مع الوكرة لارتباط السد المتصدر برصيد 13 نقطة، بمواجهة الفيصلي الأردني في الدوحة الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، بينما يحل الدحيل ضيفا على النصر السعودي ضمن المجموعة الخامسة.



وسوف تشهد مباريات الجولة الظهور الأول للجزائري مجيد بوقرة الذي تولى ملف نادي المرخية خلفا الإنجليزي أنتوني باتريك هدسون.