

هادي العنزي



فاز فريق السلة بنادي الكويت بلقب بطولة «الثلاثيات» التي نظمها اتحاد كرة السلة، بعدما تغلب على اليرموك 21-13 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وجاء الصليبخات بالمركز الثالث بعد تغلبه على التضامن 21-20 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد مواجهة مثيرة حتى لحظاتها الأخيرة.



وشهدت بطولة «ثلاثيات الاتحاد» مشاركة أغلب فرق الدرجة الأولى، وجاءت المباريات تنافسية ومثيرة في أغلبها، وتابعها رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضاري برجس، ونائب الرئيس محسن السحمي، وأمين السر العام ثامر الشنفا، وعضو مجلس الإدارة مشعل محمد، حيث توجوا الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء المنافسات.