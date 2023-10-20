ناصر العنزي



من جديد تعود فرق دوري زين الممتاز للمنافسة بعد فترة التوقف الدولي «فيفا داي» حيث تقام اليوم مباراتان في انطلاقة الجولة الخامسة، حيث يستضيف في الأولى الكويت المتصدر برصيد 12 نقطة على ملعبه خيطان السادس بـ4 نقاط، وفي الثانية يتطلع العربي صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط لاقتناص نقاط الفحيحيل الثامن بنقطتين وذلك على ملعب صباح السالم.



وتستكمل منافسات الجولة غدا السبت بلقاءين حيث يلعب كاظمة الخامس برصيد7 نقاط مع الشباب التاسع بنقطتين على ملعب الصداقة والسلام، ويستضيف على ملعب ثامر السالمية السابع بـ3 نقاط الجهراء الأخير بنقطة واحدة.



ويدخل المتصدر الكويت مباراة اليوم بأفضلية فنية ومعنوية بعدما وسع الفارق بينه وبين ملاحقيه والحفاظ على سجله خاليا من الخسارة أو التعادل، حيث كان آخر فوز له على الشباب برباعية قبل توقف الدوري بفضل تكامل صفوفه وخبرة لاعبيه في مثل هذه البطولة التي يحمل لقبها، في حين تراجع خيطان بعد بداية جيدة وخسر آخر مباراة أمام النصر بهدفين ومهمته اليوم صعبة في إيقاف مهاجمي الخصم.

وفي مباراة العربي والفحيحيل، فإن «الأخضر» يضع في اعتباره الفوز بعدما تأخر عن ملاحقة المتصدر اثر تعادله مع منافسه اللدود القادسية في الجولة الماضية (1-1) ولم يكن الفريق في مستوى ثابت في مبارياته الماضية رغم وجود عدد كاف من اللاعبين أصحاب المستويات الجيدة لكنه قادر على العودة السريعة والمنافسة على المقدمة، في حين أن الفحيحيل لم يحقق أي فوز حتى الآن وتعادل سلبيا مع الجهراء في المباراة الماضية وعلى مدربه فراس الخطيب تدارك وضع فريقه كي يحسن من ترتيب وضعه المتأخر.



مباراتان غداً



وفي مباراتي غد السبت، فإن كاظمة يسعى إلى تحقيق فوزه الثالث أمام الشباب بعدما تعثر في البداية ثم استعاد توازنه وآخرها الفوز على السالمية 2-1، وسيفتقد «البرتقالي» لاعبه ناصر الفرج طويلا بعدما أصيب بالرباط الصليبي، في حين يقبع الشباب في مركز متأخر وتلقى رباعية من الكويت، ويسعى اليوم إلى تحقيق فوزه الأول في المسابقة.

وفي مباراة السالمية والجهراء فكلاهما يبحث عن الفوز بعدما تأخر ترتيبهما بين الفرق خصوصا «السماوي» الذي فقد نقاطا في اللحظات الأخيرة ولم يكن مدربه د.محمد المشعان راضيا عن التحكيم خلال الجولات الأربع الماضية.