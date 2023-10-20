انطلقت أول من امس بطولة الإمارات الدولية للتزلج على الجليد للرجال والسيدات في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة منتخبنا الوطني في أولى المشاركات الدولية له في هذه اللعبة الأولمبية الشتوية.



وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك بالبطولة عضو مجلس إدارة نادي الألعاب الشتوية محسن المعصب إن المنتخب يشارك في البطولة التي تستمر ثلاثة أيام بلاعبين اثنين هما عبدالوهاب المعتوق وسلمان الكندري.



وأضاف أن اللاعبين المعتوق والكندري دشنا مشاركتهما في البطولة بأدائهما لست جولات ضمن مسابقتيهما المقررة والتي ستكرر اليوم بنفس عدد الجولات على أن يحسم الفائزون بمجموع عدد النقاط.



وأشاد المعصب بما قدمه لاعبا الكويت في اليوم الأول بالبطولة في ظل مشاركة لاعبين مميزين من دول متقدمة باللعبة مثل ألمانيا وتايلاند وصربيا وسلوفينيا والإمارات، معربا عن أمله بأن يحققا نتائج طيبة في مجمل البطولة.