ستكون المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حافلة بالمواجهات الحساسة، حيث تفتتح المنافسات غدا السبت باقامة «ديربي الميرسيسايد» بين ليفربول وجاره إيفرتون على ملعب «أنفيلد»، فيما ستتجه الأنظار كذلك صوب «ديربي لندن» بين تشلسي وأرسنال على ملعب «ستامفورد بريدج».



وعلى مستوى الترتيب سيكون اللقاء الذي يجمع «المدفعجية» و«البلوز» في غاية الأهمية للطرفين، خاصة أن أرسنال هو شريك الصدارة مع توتنهام برصيد 20 نقطة لكليهما، بينما تشلسي، صاحب المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة، يسعى لمواصلة صحوته عقب البداية السيئة هذا الموسم، وقد نجح بالفوز في المرحلتين الماضيتين بعدما جمع 5 نقاط في أول 6 مراحل، وجمع أرسنال 10 نقاط على ملعبه ومثلها خارجه، بينما سجل تشلسي تعادلا وهزيمة مقابل فوزين خارج «ستامفورد بريدج» وكلاهما على فريق لندني، واستطاع «المدفعجية» الفوز على «أزرق لندن» في آخر ثلاث مواجهات عقب فوز الأخير عام 2021 وكان على ملعب الإمارات. وسيكون «ديربي الميرسيسايد» في مدينة ليفربول بين «الريدز» الذي ينافس على الصدارة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، على الرغم من تعثره بهزيمة وتعادل في المرحلتين الماضيتين، وإيفرتون، الملقب بـ «التوفيز»، الذي عانى في المواسم الأخيرة خطر الهبوط قبل أن ينجو في المراحل الأخيرة، وها هو يبدأ الموسم بشكل سيئ قبل أن يصحو على فوزين في آخر ثلاث مراحل ومازال يحاول الصعود إلى منطقة دافئة في وقت مبكر.



ولن يكون البطل مان سيتي، صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعيدا عن دائرة الضوء وخاصة أنه خسر في المرحلتين الماضيتين ومن الصعب أن يخسر الثالثة عندما يستقبل برايتون القريب كذلك من فرق المقدمة والفارق بينهما نقطة واحدة في المركزين الثالث والسادس.



وفي بقية اللقاءات، يلعب بورنموث مع ولفرهامبتون، وبرينتفورد مع بيرنلي، ونيوكاسل مع كريستال بالاس، ونوتنغهام فوريست مع لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد مع مان يونايتد.