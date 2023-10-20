يسعى ريال مدريد لتفادي أي مطب أمام مستضيفه إشبيلية عندما يلتقيان غدا السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وينفرد ريال مدريد بالصدارة برصيد 24 نقطة متفوقا بنقطتين على جيرونا الوصيف وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث وحامل اللقب.



وبعد الخسارة على ملعب أتلتيكو مدريد 1-3 الشهر الماضي في مباراة الديربي، سجل الريال ثلاثة انتصارات بالدوري المحلي بجانب فوزه على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، لينفرد بالصدارة أملا في حصد اللقب للمرة الـ 36 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي.



كما يطمح الريال لإنجاز مهمته المحلية قبل مواجهة مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.



ويعتمد ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي، بشكل رئيسي على المهاجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد ثمانية أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن الپولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة.



ويفتقد ريال مدريد جهود مدافعه ناتشو فيرنانديز بعد إيقافه ثلاث مباريات بسبب طرده عقب تدخله بعنف على بورتو مدافع جيرونا، خلال المواجهة التي حسمها النادي الملكي بثلاثية.



وتنطلق المرحلة العاشرة اليوم الجمعة بمباراة أوساسونا مع غرناطة، ويلتقي غدا ريال سوسيداد مع ريال مايوركا، وخيتافي مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد.