قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتبار نتيجة الشوط الأول (1-1) بين بلجيكا والسويد بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024، هي النتيجة النهائية للمباراة التي توقفت بعد نهاية الشوط الأول.



وكانت المباراة قد توقفت يوم الإثنين الماضي بين الشوطين، وذلك بالاتفاق والتنسيق بين الفريقين بعد الأخبار التي انتشرت عن مقتل اثنين من جماهير السويد في هجوم ببروكسل، وكان مسرح الجريمة على بعد 5 كيلومترات من الملعب.



وقالت «يويفا» في بيان لها «من أجل اتخاذ ذلك القرار ثبت للمكتب التنفيذي استحالة استكمال المباراة في اليوم التالي، وكان الاتحاد البلجيكي والسويدي كانا قد أعربا عن أملهما في ذلك».



وأكد «يويفا» أن النتيجة لا تؤثر على سير الأمور في المجموعة السادسة بالتصفيات بعد تأكد تأهل بلجيكا إلى النهائيات إلى جانب النمسا، فيما خرجت السويد.