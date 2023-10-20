الرياض ـ خالد المصيبيح



يعود اليوم الدوري السعودي لنشاطه بعد توقف 12 يوما فتقام اليوم أربع مباريات ومثلها غدا على أن تختتم الجولة الأحد المقبل بلقاء وحيد.



فيستضيف الهلال المتصدر الخليج الـ11 في لقاء تشير ملامحه الى فوز هلالي متوقع بسبب فارق الإمكانات بين الفريقين، الا ان الهلال يخشى تكرار فقدانه 4 نقاط نتيجة تعادلين مع اثنين من فرق الوسط.



وفي بريدة أقوى لقاءات الجولة والذي سيجمع التعاون الثاني بالاتحاد الرابع، وخسارة احدهما أو تعادلهما سيمنح النصر والأهلي في حال فوزهما احتلال موقعيهما، لذلك سيكون اللقاء مهما جدا للفريقين.



كما تقام مباراتان أخريان، حيث يلتقي الأخدود والفيحاء في نجران، والفتح وأبها في الاحساء في فرصة متاحة للفتح للتقدم الى مراكز المنافسة بقوة.



وتقام غدا السبت ٤ مباريات، حيث يلتقي النصر مع ضمك، والاهلي مع الوحدة، والشباب مع الطائي، والحزم مع الرائد.