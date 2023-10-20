يطمح إنتر للبقاء قريبا من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على تورينو غدا السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.



وتراجعت نتائج «النيراتزوري» مؤخرا، حيث فاز مرة وحيدة في آخر ثلاث مباريات في «الكالتشيو»، بعدما تغلب على ساليرنيتانا 4-0، وخسر من ساسوولو 1-2، وتعادل مع بولونيا 2-2 في مباراته الأخيرة.



ويستمر غياب الكولومبي خوان كوادرادو عن صفوف إنتر ميلان بسبب الإصابة، حيث لم يشارك سوى في أربع مرات فقط في أول عشر مباريات لفريقه على مستوى كافة المسابقات.



وتنطلق المرحلة التاسعة بمواجهة نابولي حامل اللقب مع مضيفه هيلاس فيرونا.



ويحتل نابولي المركز الخامس برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الصدارة، ولا بديل أمامه سوى الفوز على فيرونا للاقتراب خطوة من أهل القمة.



ومن المرجح غياب هداف نابولي فيكتور أوسيمين بعد خروجه مصابا خلال المباراة الودية التي تعادل فيها المنتخب النيجيري مع نظيره السعودي يوم الجمعة الماضي.



ويلتقي كذلك ساسوولو مع لاتسيو.



ألمانيا



تبدو الفرصة مواتية أمام بوروسيا دورتموند لانتزاع الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف فيردر بريمن الرابع عشر اليوم في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني «البوندسليغا». ويملك دورتموند فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ليفركوزن كونه يفتتح المرحلة اليوم، فيما يحل الأخير ضيفا على فولفسبورغ السابع غدا. وتنتظر بايرن ميونيخ رحلة الى ماينتس لمواجهة فريقها المحلي السابع عشر قبل الاخير.



ويلعب غدا أيضا هوفنهايم مع آينتراخت فرانكفورت، وفرايبورغ مع بوخوم، ودارمشتات مع لايبزيغ، ويونيون برلين مع شتوتغارت.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بين لوهافر ولانس، فيما يلتقي غدا باريس سان جرمان مع ستراسبورغ، ونيس مع مرسيليا.