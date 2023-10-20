باتت المملكة العربية السعودية قريبة من الفوز بتنظيم كأس العالم 2034، وذلك بعد تصريح أدلى به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، كشف خلاله عن أن المونديال المذكور سيقام في آسيا.



وقال إنفانتينو في رسالة وجهها للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن كأس العالم 2034 ستقام في قارة آسيا، ليحسم الجدل بشأن القارة التي ستحتضن المونديال بعدما انحصرت المنافسة بين قارتي آسيا وأوقيانوسيا.



ويعد هذا الإعلان بمنزلة خطوة كبيرة نحو تحقيق الحلم السعودي باستضافة كأس العالم، لاسيما أن المملكة هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي أعلنت عن ترشحها لاستضافة مونديال 2034.



وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 4 الجاري عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، ليرسل بعدها بأيام خطابا لنظيره الدولي يعرب فيه عن ترشحه لاستضافة الحدث العالمي الكبير.



وحظي إعلان المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بدعم قرابة 100 دولة حول العالم، كما أعلنت اتحادات آسيا خلال الجمعية العمومية عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034.



ولم تتقدم أي دولة سوى السعودية حتى الآن لاستضافة مونديال 2034، علما بأن تسليم ملف الترشح سيكون في موعد أقصاه31 الجاري.



إندونيسيا تدعم السعودية



وأعرب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، رافضا خطة الاستضافة المشتركة لهذا الحدث مع أستراليا. وجاء هذا الدعم بعد أن قال رئيس الاتحاد الاندونيسي إريك توهير في وقت سابق من هذا الشهر، إن بلاده تجري محادثات مع أستراليا بشأن ملف مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034، على الرغم من إعلان الاتحاد الآسيوي دعمه لترشيح السعودية.



وقال توهير الذي يشغل أيضا منصب وزير في الحكومة وكان المالك السابق لإنتر ميلان الإيطالي، في بيان: «إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034».



ورغم ذلك، قال توهير إن إندونيسيا تعتزم إعداد ملفها الخاص لاستضافة كأس العالم بعد عام 2034.



وأضاف «تواصل إندونيسيا الاستعداد لعرضها استضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2034، بالإضافة إلى مسابقات فيفا الأخرى».