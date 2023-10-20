الرغبة الشديدة في تناول السكر

توصلت دراسة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون يعيد توصيل الدماغ لتفضيل غير المرغوب فيه دون وعي. وقامت الدراسة التي أجراها علماء في ألمانيا والولايات المتحدة بقياس نشاط الدماغ لمجموعة تناولوا حلوى عالية الدهون والسكر كل يوم لمدة شهرين. وخلص معدو الدراسة إلى أن العقول تتعلم بطريقة لا شعورية أن تفضل هذه الأطعمة الدهنية والسكرية وتتوق إليها - حتى عندما يتوقف الناس عن تناولها.

ولاحظ فريق الدراسة، بقيادة د.مارك تيتجمير، أن استجابات الدماغ للأطعمة الغنية بالسكر والدهون في المجموعة التي تناولت الحلوى اليومية الغنية بالدهون والسكر زادت بشكل كبير بعد الأسابيع الثمانية. وأدى هذا النشاط المتزايد بشكل خاص إلى تنشيط نظام «الدوبامين» - الذي يطلق هرمون الدوبامين في منطقة الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.

وفي كل مرة نفعل شيئا نتمتع به - مثل تناول الطعام الذي نحبه أو ممارسة الرياضة - يتم إطلاق كميات صغيرة من الدوبامين في أدمغتنا. وأوضح د.تيتجمير أن أدمغتنا تتعلم تفضيل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون بسبب النشاط الدماغي - مثل إفراز الدوبامين - الذي نشعر به عندما نأكلها.

وقال: «أظهرت قياساتنا لنشاط الدماغ أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك الرقائق والشرائح. ويتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المجزي. ومن خلال هذه التغيرات في الدماغ سنفضل دائما دون وعي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر».

المصدر: «ديلي ميل»