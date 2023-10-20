اقتيد مواطن الى الادارة العامة لمباحث السلاح على أن يحال لاحقا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية العثور بحوزته على سلاحين ومخدرات.



وقال مصدر أمني إن دورية مهام تابعة لمديرية أمن محافظة الفروانية رصدت مركبة تتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء بشكل متعمد لتتم ملاحقة المركبة والطلب من قائدها رخصة القيادة ودفتر المركبة، وخلال حديث رجل الأمن مع الموقوف، وهو مواطن، تمت مشاهدة سلاح هوائي أسود اللون ليتم إنزال الشخص وتفتيش السيارة، حيث وجد الى جانب السلاح الهوائي سلاح آخر «فرد» الى جانب كيس شفاف بداخله مادة بيضاء.