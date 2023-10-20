منصور السلطان



أنهى رجال مباحث مخفر الفردوس نشاط تاجر مخدرات عبر كمين محكم نصب له في منطقة السالمية.



وبحسب مصدر أمني لـ «الأنباء»، فقد وردت معلومات سرية لمدير مباحث محافظة الفروانية تفيد بوجود شخص آسيوي يتاجر بالمواد المخدرة ومتخصص في بيع مادتي الهيروين والشبو للشباب، وعليه تم تكليف رجال مباحث مخفر الفردوس بعملية رصد وجمع المعلومات عن الآسيوي الذي تبين من خلال المراقبة والمتابعة أنه يتخذ من منطقتي السالمية وحولي ميدانا لبيع المخدرات على الشباب.



وتم استصدار إذن نيابي، ومن ثم داهم رجال المباحث الشقة، وبتفتيشها تم العثور على 22 كيس هيروين و30 كيس شبو و8 قطع حشيش وحبوب مخدرة وميزان حساس.



وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يتاجر في المواد المخدرة ومتخصص في بيع الهيروين والشبو، وأن أغلب زبائنه من فئة الشباب من الجنسين، وتمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة.



من جهة أخرى، أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء تاجر مخدرات في العقد الثالث من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب ضبطه إثر الاشتباه بعد رصد مركبة كان على متنها ويقودها بسرعة كبيرة في منطقة تيماء وبعد توقيفه وتفتيش سيارته عثر بحوزته على 240 حبة مخدرة.



وإلى قضية أخرى، شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن مجهول ترك سيارته وهرب على الأقدام.



ووفق مصدر أفاد بأنه خلال تجول إحدى دوريات نجدة شرطة الجهراء مساء امس في منطقة الجهراء، اشتبهوا في سيارة حاول قائدها الوقوف على جانب الطريق فور مشاهدته لدورية النجدة، وبعد التوجه للسيارة نزل منها شخص ولاذ بالفرار على الأقدام بين المنازل، وبتفتيش السيارة احترازيا عثر بداخلها على 65 كيسا بها مادة الشبو المخدرة. وعليه، تم تحريز كمية المخدرات وسيارة المروج وإحالتها إلى الجهة المختصة.