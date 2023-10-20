منصور السلطان



دارت مشاجرة حامية بين عدد كبير من الوافدين من الجنسيات العربية والآسيوية في سكراب أمغرة استخدمت خلالها جميع أنواع الأسلحة البيضاء تسببت في إصابات خطيرة لعدد من المصابين تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الجهراء. وكان بلاغ ورد عصر امس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الوافدين في سكراب أمغرة، وعلى الفور توجه رجال النجدة الى موقع البلاغ حيث تبين أن اعدادا كبيرة من الوافدين يتشاجرون باستخدام العصي والحديد والسكاكين فتم فض المشاجرة وضبط عدد منهم ونقل آخرين بسيارات الاسعاف الى مستشفى الجهراء، فيما تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم الى المخفر.