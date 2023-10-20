عبدالله قنيص ـ مبارك التنيب



أدرج رجال بحث وتحري مخفر ميدان حولي وافدا عربيا على قوائم المطلوب القبض عليهم لتواريه عن الأنظار عقب النصب على مواطن وإيهامه بأرباح مغرية جراء الاتجار في المزادات إلا أن المدعى عليه أعاد نحو 20% من رأس المال وأغلق هاتفه النقال. وقال مصدر أمني ان مواطنا من مواليد 1974 تقدم الى مخفر ميدان حولي، وقال انه تعرف على وافد عربي أبلغه بأن الاتجار في المزادات يجني عليه أرباحا كبيرة فما كان منه ان سلمه مبلغ 7000 دينار وساعتين رولكس بقيمة 4000 دينار.



وأضاف: تواصلت مع الوافد لعدة مرات وسؤاله عن الأرباح الموعودة وتحت الالحاح قام بتسليمي مبلغ 2500 دينار فقط، وبعدها حاولت الاتصال به دون جدوى ومؤخرا أغلق هاتفه على الدوام.



وأعرب المبلغ عن خشيته من ان يقوم المدعى عليه بمغادرة البلاد إلى موطنه بشكل نهائي.



من جهة أخرى، سجل مواطن في مخفر شرطة ميناء عبدالله وعلي صباح السالم قضية سرقة 3000 دينار من داخل منزله متهما الخادمة بسرقة المبلغ والهروب الى جهة غير معلومة.



وبحسب إفادة المواطن فإنه في يوم 15 الجاري حضر الى منزله ومعه مغلف أبيض به المبلغ على ان يقوم في اليوم التالي بإيداعه في حسابه البنكي، ولكنه نسي وتوجه إلى عمله وحينما عاد لم يجد الظرف، كما فوجئ باختفاء الخادمة والاستيلاء على جواز سفرها الذي كان يحتفظ به في غرفة نومه، وسجلت قضية سرقة وتم تعميم اسم الخادمة على قوائم المطلوبين.