توفي الممثل الأميركي بيرت يونغ، الملاكم السابق الذي رشح لجائزة الأوسكار عن دوره كصديق سيلفستر ستالوني في سلسلة أفلام «روكي» الناجحة جدا، عن عمر يناهز 83 عاما.



وأشاد ستالوني الذي أدى دور الملاكم روكي بالبوا في سلسلة الأفلام الهوليوودية الشهيرة، بـ«الصديق العزيز» يونغ ووصفه بأنه «رجل وفنان مذهل».



وكتب نجم «روكي» على إنستغرام: «أنا والعالم سوف نفتقدك كثيرا... ارقد بسلام».



وولد يونغ في حي كوينز في نيويورك، وأمضى فترة قصيرة كملاكم محترف قبل أن يبدأ التمثيل، حيث كانت له مسيرة طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن.



وبعد عدة أدوار صغيرة في التلفزيون والسينما، بينها في فيلم «تشايناتاون» لرومان بولانسكي، أدى دور «باولي» صديق البطل في فيلم «روكي» عام 1976 الذي ألفه سيلفستر ستالوني وأخرجه جون جي أفيلدسن.



بالإضافة إلى النجاح الذي حققه الفيلم في شباك التذاكر، حصل يونغ على ترشيح لجائزة الأوسكار عام 1977 في فئة أفضل ممثل بدور مساعد.