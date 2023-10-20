بداح العنزي



حددت البلدية 39 وظيفة إشرافية شاغرة في بلديات المحافظات والإدارة المركزية في البلدية ابتداء من الأحد المقبل حتى 9 نوفمبر.



وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بالوكالة فرحان العجمي في كتابه إلى مدير إدارة السجل العام: بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 487 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2023 بشروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت، حيث نص البند أولا (ب) من المادة (5) أن الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية في موقع البلدية الإلكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية. وعليه نرفق لكم نسخة من جميع الوظائف المطلوب الإعلان عنها والواردة من مختلف قطاعات البلدية مع النماذج المخصصة للترشيح، حيث سيتم البدء في استعلام طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 22/10/2023.



وفيما يلي الوظائف الشاغرة:



٭ مراقب الأغذية والأسواق إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية فرع بلدية محافظة العاصمة.



٭ مراقب تراخيص الإعلانات فرع بلدية العاصمة.



٭ مدير إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية فرع بلدية الجهراء.



٭ مراقب تراخيص البناء إدارة التراخيص الهندسية فرع بلدية الجهراء.



٭ مراقب تراخيص السلامة بلدية الجهراء.



٭ مراقب تراخيص الإعلانات فرع بلدية الجهراء.



٭ مراقب النظافة العامة فرع بلدية الجهراء.



٭ مدير إدارة السلامة فرع بلدية مبارك الكبير.



٭ مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فرع بلدية مبارك الكبير.



٭ مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية مبارك الكبير.



٭ مراقب التراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية مبارك الكبير.



٭ مراقب تراخيص الإعلانات فرع بلدية مبارك الكبير.



٭ مدير إدارة التراخيص الهندسية فرع بلدية الفروانية.



٭ مراقب تراخيص البناء فرع بلدية الفروانية.



٭ مراقب تراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية الفروانية.



٭ مدير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية فرع بلدية حولي.



٭ مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية حولي.



٭ مدير إدارة التراخيص الهندسية فرع بلدية حولي.



٭ مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فرع بلدية حولي.



٭ مدير إدارة السلامة فرع بلدية الأحمدي.



٭ مراقب تراخيص البناء فرع بلدية الأحمدي.



٭ مراقب تراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية الأحمدي.



٭ مراقب الأغذية والأسواق فرع بلدية الأحمدي.



٭ رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية فرع بلدية الأحمدي.



٭ رئيس قسم الحوادث مراقبة تراخيص السلامة بلدية الأحمدي.



٭ رئيس قسم المتابعة والتدقيق مراقبة البناء فرع بلدية الأحمدي.



٭ مراقب ميزانية الوظائف إدارة شؤون الموظفين قطاع المالية والإدارية.



٭ مراقب المحاسبة العامة إدارة الشؤون المالية قطاع المالية والإدارية.



٭ مراقب المشتريات إدارة المناقصات والعقود قطاع المالية والإدارية.



٭ مراقب المناقصات والمزايدات إدارة المناقصات والعقود.



٭ مراقب الصيانة إدارة الخدمات العامة قطاع المالية والإدارية.



٭ مراقب المتابعة والميزانية إدارة الإنشاءات قطاع الإنشاءات.



٭ مراقب التطوير التنموي إدارة تنمية المشاريع.



٭ مراقب البيئة والتوعية إدارة شؤون البيئة قطاع المشاريع.



٭ مراقب المتابعة الإنشائية بالمحافظات إدارة الإنشاءات.



٭ مراقب التراخيص والإعلانات إدارة أنظمة الخدمات البلدية قطاع الخدمات.



٭ مراقب النظافة العامة إدارة أنظمة الخدمات البلدية قطاع الخدمات.



٭ مراقب النقل والمرافق العامة إدارة المخطط الهيكلي قطاع التنظيم العمراني.



٭ مراقب البحوث إدارة التخطيط والبحوث قطاع التطوير والمعلومات.