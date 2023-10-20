توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع خريفيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مصحوبا برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا خصوصا على المناطق الشمالية وتكون الضباب على بعض المناطق ليلا.



وقـال مــديـر الإدارة عـبـدالـعـزيـز الـقراوي لـ«كونا»، إن الطقس نهار اليوم الجمعة سيكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معـتـدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وبين أن الطقس ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.



وعن الطقس نهار السبت، قال القراوي: يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وكانت قوة الإطفاء العام الكويتية دعت المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.



وناشدت القوة في بيان صحافي لإدارة العلاقات العامة والإعلام الجميع في حال طلب المساعدة عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112.