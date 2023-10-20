أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ضرورة الاستمرار في التدريب لإكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة. وقال الحرس الوطني في بيان صحافي أمس الخميس إن الشيخ فيصل النواف شهد، وبحضور وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، تمرين «قادة» في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني.



وأضاف أن الشيخ فيصل النواف استمع إلى إيجاز عن التمرين ودور مركز العمليات والمنظومة الأمنية ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى حمايتها ودوره في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة في الأزمات والأحداث الطارئة عبر الربط الآلي بين مركز عمليات الحرس مع وزارات ومؤسسات الدولة.



وذكر أن نائب رئيس الحرس استمع أيضا إلى إيجاز وشرح لطائرات «الدرون» ومهامها واستخداماتها في مختلف قطاعات الحرس الوطني، حيث أشاد بقدرات مركز عمليات الحرس الوطني وجهود المشاركين في التمرين.



وبين أن الشيخ فيصل النواف شدد على ضرورة الاستمرار في التدريب لإكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.