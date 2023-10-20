العبلاني: البنك يتبنى بشكل متزايد نهجاً رقمياً لجذب وتطوير الخريجين بأسلوب يألفونه

أجرينا أتمتة للعديد من العمليات المرتبطة بالتوظيف وتأهيل الموظفين الجدد لزيادة كفاءتها

استحدثنا مفهوماً شاملاً لإدارة القوى العاملة للاستجابة لاحتياجات العملاء وتعزيز ثقافة البنك

أولوياتنا القصوى في «الوطني» الحفاظ على سياسة معدلات توطين الوظائف وتنميتها

الكوهجي: لدينا بيئة عمل فريدة شعارها «أكثر من مجرد مكان عمل» لتعزيز رفاهية موظفينا

مشاركتنا تشكل تجربة فريدة ستحدث فارقاً بمفهوم التوظيف وجعلها ديناميكية وملائمة للشباب

انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن بناء قوى عاملة ديناميكية ومرنة يشكل أمرا محوريا لنمو البنك المستقبلي ويساهم في تعزيز دعائم الاقتصاد المستدام، يواصل بنك الكويت الوطني المشاركة الفاعلة في مختلف معارض التوظيف المحلية، وآخرها معرض «وظيفتي» الذي يعد أكبر معرض توظيف على مستوى الكويت، كما قطع البنك شوطا كبيرا على مدار العام في وضع أسس متينة لقوى عاملة شاملة وقواعد لبيئة عمل متنوعة وداعمة قائمة على قيم البنك وثقافته المؤسسية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: سعداء بهذه المشاركة المميزة للبنك في أكبر معرض توظيف في الكويت ورعايته لهذا الحدث الكبير كراع بلاتيني لجذب المواهب والكفاءات الكويتية التي يحتاج اليها البنك لمواصلة مسار نموه وابتكاره، مؤكدا أن البنك يتبنى بشكل متزايد نهجا رقميا في جذب وتقييم وتطوير الخريجين، ودمج التقنيات والأدوات والتفكير الجديد في هذه العملية، ومن خلال القيام بذلك، يتعامل مع هذه المجموعة المستهدفة بطريقة يألفونها في حياتهم اليومية.



وأضاف العبلاني أن الموارد البشرية للمجموعة وضمن خططها في عملية التحول الرقمي أجرت أتمتة للعديد من عملياتها بما في ذلك خطوات مرتبطة بعمليات التوظيف وعملية تأهيل الموظفين الجدد بالتعاون مع فريق استقطاب المواهب، مشيرا إلى أن الأولويات الاستراتيجية للموارد البشرية للمجموعة تتمثل في بناء بنك جاهز دوما للمستقبل عبر العديد من الأدوات والخطط التي يتم تطبيقها منها استحداث مفهوما شاملا جديدا لإدارة القوى العاملة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء وتعزيز ثقافة البنك بين موظفيه.



من جانبها، قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية في «الوطني» غدير الكوهجي إن مشاركة البنك هذا العام تشكل تجربة فريدة وستحدث فارقا في مفهوم عملية التوظيف وجعلها أكثر ديناميكية تلائم جيل الألفية، من خلال جناح المعرض الذي تضمن NBK VirtuGate «بوابة الوطني الافتراضية» التي استخدمت تقنيات الواقع المعزز لتوفير تجربة تحاكي تماما طبيعة العمل في المقر الرئيسي للبنك.



وذكرت الكوهجي ان أولوياتنا الحفاظ على معدل توطين الوظائف ومواصلة التزامنا بتوسيع نطاق استقطاب المواهب المحلية والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة بما يتسق مع رؤية «كويت جديدة 2035»، مبينة ان الرفاهية الجسدية والنفسية والمالية لثروتنا البشرية من أهم العناصر الأساسية لضمان توفير بيئة عمل ناجحة.



وتابعت: وفي سياق إدارة القوى العاملة، يحرص البنك على ترسيخ عناصر نظام إدارة الموارد البشرية للمجموعة وثقافته التنظيمية بما يضمن اكتساب المواهب وتطويرها وإشراكها والاحتفاظ بها، وبالتالي تعزيز تميزنا في الخدمة، فضلا عن المرونة في إدارة أعمالنا.



ثورة في عالم التوظيف



وخلال مشاركته في المعرض، قدم «الوطني» نموذجا جديدا يمثل ثورة في عالم التوظيف، حيث قدم موظفو مجموعة الموارد البشرية في جناح البنك داخل المعرض للشباب المشاركين صورة تحاكي بيئة العمل داخل المقر الرئيسي للبنك من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز ونظارات البعد الثالث 3D.



وستنقل هذه التقنية الشاب الراغب في التقدم للوظيفة في جولة تحاكي تماما طبيعة العمل في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، وتوضح له الإدارات والأقسام المختلفة وبيئة العمل وكذلك المطاعم والنادي الصحي وعيادة البنك.



ويعد التطور التكنولوجي والتحول نحو الرقمنة بالكامل في جميع أنشطة وأعمال «الوطني» من الاستراتيجيات الراسخة لدى البنك، ولذلك يسعى الوطني دائما لاستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وقدم طريقة جديدة ومبتكرة للتقدم للوظيفة من خلال مسح رمز QR فقط وتعبئة البيانات رقميا، ولم تعد هناك حاجة لتسليم أوراق السيرة الذاتية باليد لإدارة الموارد البشرية.



واتساقا مع دوره الرائد في مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي، تأتي مشاركة البنك في هذا المعرض لتعزز التزامه بالحلول الرقمية المبتكرة في القطاع المصرفي، ما يضمن تجربة مصرفية حديثة للجميع وتقديم خدمات مصرفية متطورة ومبتكرة.



أكثر من مجرد مكان عمل



ومن منطلق إيمانه الراسخ أن موظفيه أهم أصوله، يولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وفي ظل مساعي البنك لدعم بيئة العمل يوفر الوطني صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة متاحة أمام الموظفين قبل أو بعد ساعات العمل بإشراف مدربين على أعلى مستوى، وهو ما ينسجم مع مبادرات البنك الهادفة إلى زيادة الوعي والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.



ويوفر البنك للموظفين العديد من سبل الترفيه في المبنى، كما يتضمن مبنى البنك عيادة طبية بإدارة مستشفى «وارة» توفر الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل واستقبال زيارات لأطباء متخصصين بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاشية توعوية بشكل دوري مع الأطباء تختص بتوعية الموظفين بالعديد من المجالات التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية.



إضافة إلى ذلك، يتبنى «الوطني» العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على رفاهية ورعاية موظفيه وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي، إضافة إلى إقرار نظام ساعات العمل المرنة ومنح إجازة أبوة للموظفين، وهي استحقاق يسمح خلاله للأب بالبقاء في المنزل للتواصل مع طفله حديث الولادة.



بيئة عمل تضاهي العالمية



ويعتبر «الوطني» من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدة الخريجين الجدد على الالتحاق بسوق العمل ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة، لتمكينهم من قيادة جهود تطوير القطاع المصرفي في المستقبل.



ويسخر البنك كل إمكاناته الهائلة للمساهمة في تطوير كوادره البشرية، كما يعمل دائما على تحفيز الطاقات الإبداعية داخل موظفيه لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق بما يمهد الطريق للنمو الوظيفي وتقلد المناصب القيادية في المستقبل، إضافة إلى النتائج الباهرة التي يحصل عليها الموظف نتيجة ثمرة جهوده وتفانيه في العمل.



وتعتمد بيئة العمل داخل مقر بنك الكويت الوطني على التعاون بين جميع الموظفين والعمل بروح الفريق الواحد، حيث يشكل ذلك دائما المحرك الرئيسي لنجاحات البنك وتقديمه لخدمات مصرفية بجودة تضاهي نظيراتها العالمية.



جذب المواهب الكويتية



ويعد «الوطني» من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين والتي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.



ومن منطلق ريادته كمؤسسة مالية مرموقة، واصل البنك جذب واستقطاب أفضل المواهب للانضمام للعمل، حيث يفخر «الوطني» بأنه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية، إضافة إلى مواصلة التمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين، ويؤكد دائما على انه لا يقدم مجرد فرص وظيفية في أكبر مؤسسة مالية بالكويت والمنطقة فقط، وإنما يوفر مسارا ومستقبلا وظيفيا واعدا ومستداما. وتتيح أكاديمية «الوطني» والتي تم إطلاقها عام 2008 الفرص للخريجين الجدد للالتحاق بالبنك من خلال برنامج تمهيدي يؤهلهم للعمل في القطاع المصرفي، وبمجرد الانضمام للبنك يخضع الموظفون الجدد لبرامج تدريب إلزامية مصممة لدعم استراتيجية البنك الشاملة نحو ترسيخ العقلية الرقمية.



وتعكس كل هذه الجهود إيمان «الوطني» الراسخ بأهمية الالتزام بمسؤوليته الاجتماعية في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهارتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل، فهذه هي رسالته وقيمه التي حافظ عليها طيلة السنوات الماضية.



جدير بالذكر أن البنك يقوم سنويا برعاية العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لإطلاعهم على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، ما يؤكد حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، كما أنه لا يدخر جهدا في دعم المعارض الوظيفية التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة.