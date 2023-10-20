نسعى إلى خلق لقاء وتواصل فاعل وشامل لجميع القطاعات مع الشباب الكويتي

ندى أبونصر



أكد الرئيس التنفيذي لشـركـــة zone المنظـمــــة للمعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية والدراسية «وظيفتي» عبدالرحمن ساجر انه أكبر معرض وظيفي بالكويت لتوظيف الكفاءات من الشباب، والتواصل معهم من خلال ورش وندوات، والرد على استفساراتهم وإرشادهم إلى القطاعات التي تناسب ميولهم، مشيرا إلى انه يضم العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والجامعات والمؤسســـات التعليميـــة المرموقة ويستمر لمدة 3 أيام في «الأرينا» بمجمع 360.



وقال ساجر خلال افتتاح المعرض في نسخته الثانية أمس بالتعاون مع معرض الفرص الوظيفية والدراسية CSO ان فكرة «وظيفتي» انطلقت من رغبتنا الصادقة في خلق لقاء وتواصل فاعل وشامل لجميع القطاعات في الكويت مع الشباب الكويتي والباحثين عن فرص عمل جديدة أو مختلفة عما لديها.



وأضاف: نسعى إلى أن يكون معرض «وظيفتي» الملتقى الأضخم الذي يستقطب جميع الشركات في القطاع الخاص للمشاركة، ويمنح فرصا متنوعة ومختلفة لكل الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والخبرات، وبعد النجاح الكبير للمعرض في دورته الأولى خلال شهر يناير الماضي ينطلق «وظيفتي» حاليا أكبر مما كان بمشاركة 16 قطاعا و120 من شركات ومؤسسات وجامعات وهيئات حكومية وجمعيات نفع عام من أجل التواصل مع الشباب وخلق فرص وظيفية وتطويرية لهم.



وشكر جميع الشركات على وجودها ومساهمتها الفاعلة في المعرض، مبينا ان ذلك يمثل انعكاسا حقيقيا لالتزامها وحرصها الدائم على منح الفرص الوظيفية وتمكين الشباب الكويتي بالقطاع الخاص.



وبين ان معرض «وظيفتي» يسعى دائما نحو الاستمرار والتطور، ويكون دائما خلال شهر أكتوبر من كل عام الوجهة الأولى لكل باحث عن عمل ونحن على يقين بأننا معكم وبفضل جهودكم وخبرتكم يصبح هذا الهدف ممكنا ونستطيع أن نحقق أهدافنا وننجح معا.