بيع المحار



الأخ (شهاب ب.ح) من الكويت يقول في سؤاله: بيع المحار جائز أم غير جائز؟



٭ بيع المحار فاسد لا يجوز، لأن فيه ضررا كبيرا، إذ إن المشتري يشتري ما في المحارة من لؤلؤ ولا يشتري المحارة نفسها، وما في المحارة مجهول ولا يصح بيع المجهول.



تعليق الخرز



هل هناك حصى يسمى «الخرز» يجلب الخير للإنسان أو التعاسة والحرمان؟ وهل يجوز تعليقه في يد الإنسان أو رقبته أو في المنزل؟



٭ ما يسمى بالخرز لجلب الخير وجلب التعاسة والحرمان كله حرام لا يجوز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم، والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم.



فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له». وتعليق هذه الأشياء فيه شرك بالله تعالى.



تصلني رسائل من بعض المشاهدين أو مكالمات تتحدث عن السحر وتأثيره خاصة بين الزوجين أو تأثيره في الزواج أو غير ذلك من الأمور وعن فك ما يعتقدونه أنه من السحر والكلام عن الزار وعن بعض الطلبات الغربية التي يطلبها مدعي فك السحر.



السحر موجود ومتحقق التأثير مع مصادفة القدر الكوني، ودليل ذلك قوله تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله)، وتأثيره السحر ثابت في الأحاديث الصحيحة.



والساحر كافر لأنه يتلقى سحره من الشياطين كما قال تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)، وتعلم السحر حرام.



أما فك السحر فلا بأس به لكن بشرط أن يكون بالرقى والتعاويذ المشروعة التي من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وكانت باللغة العربية مع اعتقاد كل من الراقي والمرقى أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام. أما إذا لم تكن الرقية من الكتاب ولا من السنة ولم تكن باللغة العربية فإنها تعتبر من عمل الشيطان كما يفعل كثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين.



لكن هل كل حالة نفسية للشخص بسبب ظروف خارجية أو أسباب واضحة تعتبر سحرا؟ لا، إذ يمكن معالجة هذه الحالات بشتى أنواع العلاج.