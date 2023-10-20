ما سر شهرة هذه العبارة؟ ومن قائلها؟



شد انتباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه يخرج إلى أطراف المدينة بعد صلاة الفجر، ويدخل بيتا صغيرا لساعات ثم ينصرف إلى بيته.



وكان عمر رضي الله عنه يعرف كل ما يفعله أبوبكر الصديق رضي الله عنه من خير إلا سر هذا البيت.



مرت الأيام، ومازال خليفة المسلمين يزور هذا البيت، ومازال عمر رضي الله عنه لا يعرف ماذا يفعل الصديق رضي الله عنه داخله، فقرر عمر دخول البيت بعد خروج أبي بكر منه، ليشاهد بعينه ما بداخله، وليعرف ماذا يفعل فيه الصديق بعد صلاة الفجر.



حينما دخل عمر رضي الله عنه هذا البيت الصغير وجد سيدة عجوزا لا تقوى على الحراك ليس لها أحد، كما أنها عمياء العينين، وعرفها بنفسه فاستغرب ابن الخطاب مما شاهد؟



وأراد أن يعرف ما سر علاقة أبي بكر رضي الله عنه بهذه العجوز العمياء؟



سأل عمر العجوز: ماذا يفعل هذا الرجل(يقصد أبوبكر الصديق) عندكم؟



فأجابت العجوز، وقالت: والله لا أعلم يا بني، فهذا الرجل يأتي كل صباح، وينظف لي البيت، ويكنسه ومن ثم يعد لي الطعام وينصرف دون أن يكلمني.



ولما مات أبوبكر رضي الله عنه قام عمر رضي الله عنه باستكمال رعاية العجوز الضريرة، فقالت له: أمات صاحبك؟



قال: وما أدراك.



قالت: جئتني بالتمر، ولم تنزع منه النوى.



جثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ركبتيه، وفاضت عيناه بالدموع، وقال عبارته الشهيرة: «لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر».