ما مدى تطور عدد العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟

ما الموعد المتوقع لإطلاق مشروع ربط سكك الحديد بين الكويت والرياض؟

وجّه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى وزير المالية فهد الجار الله، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في تاريخ 22 مايو 2023 على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن مشروعي إنشاء المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا لبدء العمل على تنفيذ المشروعين بالسرعة الممكنة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - الإجراءات التي اتخذتها شركة المشروعات السياحية للإعداد لمشروعي إنشاء المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا.



2 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة Flash Memory من العرض المرئي المشار إليه في مقدمة السؤال.



3 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة Flash Memory من كتاب وزير المالية بنقل اختصاص تطوير مشروع المدينة الترفيهية لشركة المشروعات السياحية.



4 - هل يوجد موعد تقديري حددته شركة المشروعات السياحية لافتتاح مشروعي إنشاء المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان هذا الموعد.



5 - اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في تاريخ 4 سبتمبر 2023 على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية في شأن استراتيجية الشركة التي ستنجز خلال العامين 2023 و2024، لذا يرجى تزويدي بالآتي:



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة Flash Memory من العرض المرئي.



٭ الإجراءات التي اتخذتها شركة المشروعات السياحية لإعداد الاستراتيجية الجديدة.



٭ التعديلات التي أجريت على استراتيجية الشركة المعتمدة في 2021، وأسباب هذه التعديلات.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



أصدر وزير المالية قراره في عدم التجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق وتعيين مجلس إدارة جديد والذي بدوره تصادم مع الإدارة التنفيذية الحالية للشركة ما دفعها إلى تقديم استقالتها، في صورة متكررة من صور التخبط وعدم الاستقرار التي عانت منها شركة الخطوط الجوية الكويتية في العقود الأخيرة، والتي استفادت من ذلك الشركات الأخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة مما يلي:



٭ قرار تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق.



٭ قرار تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الحالي.



٭ السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الحالي.



٭ السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي الحالي لشركة لخطوط الجوية الكويتية.



٭ جميع الاستقالات المقدمة من العاملين في الإدارة التنفيذية منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي حتى تاريخه.



٭ الخطة الاستراتيجية المعتمدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية.



٭ البيانات المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية الخمس الماضية.



2 - بيان لتطور الأداء المالي للشركة منذ السنة المالية 2014 حتى السنة المالية الأخيرة، وذلك وفقا للجدول التالي:



السنة المالية - إجمالي الإيرادات - إجمالي المصروفات - (صافي الربح/ الخسارة).



3 - بيان لخطة شركة الخطوط الجوية الكويتية للوصول لنقطة التعادل في سنة 2025 حسب تصريح الإدارة التنفيذية للشركة.



4 - بيان لتطور عدد العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات المالية الخمس الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي:



السنة المالية/ إجمالي عدد الكويتيين/ إجمالي عدد غير الكويتيين.



5 - بيان لتصنيف شركة الخطوط الجوية الكويتية في مؤشر SKYTRAX لأفضل خطوط طيران في العالم في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي: (السنة/ المركز)



6 - بيان لتطور عدد وجهات شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي:



(السنة/ عدد الوجهات المباشرة/ عدد الوجهات غير المباشرة)



7 - بيان لحجم تطور أسطول شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي:



(السنة/ عدد أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية)



8 - بيان لتطور عدد الركاب في رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي:



(السنة/ عدد الركاب)



9 - ما الأسس والمعايير المتبعة لدى الهيئة العامة للاستثمار في تجديد أو عدم التجديد لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة؟



10 - هل بحث مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية أسباب الاستقالات الأخيرة في الإدارة التنفيذية في الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما وجهة نظر مجلس الإدارة في هذه الاستقالات؟



11 - تضمنت أسباب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجلس إدارة الشركة بالتوجه لتغيير الاستراتيجية وخططها التنفيذية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان الأمر صحيحا، فما مبررات مجلس الإدارة للتوجه لتغيير خطط الشركة؟



12 - تضمنت أسباب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار رئيس مجلس الإدارة في ممارسة عمله في شركة كاسكو التابعة للخطوط الجوية الكويتية، ورئاسته للجنة خارج الشركة تعمل بشكل مباشر ويومي مع الإدارة التنفيذية، فما مدى صحة ذلك؟



13 - تكررت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار تذاكر شركة الخطوط الجوية الكويتية فما الآلية المتبعة في الشركة لتسعير تذاكر الطيران؟ وهل أجرت الشركة سابقا دراسة مقارنة الأسعار تذاكرها مقارنة بتذاكر الشركات المثيلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى موافاتي بهذه الدراسة.



كما وجه الصقعبي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



عطفا على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في تاريخ 10 يوليو 2023 بشأن تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد مئة ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن لتوزع في مملكة السويد بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة Flash Memory - من قرار مجلس الوزراء المشار إليه في ديباجة السؤال.



2 - ما إجراءات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما لتنفيذ القرار المشار إليه؟



3 - أطلقت الهيئة في شهر مارس الماضي تطبيق مصحف الكويت بالقراءات العشر، لذا يرجى بيان التالي:



- المميزات التي يحملها التطبيق، والتطويرات المقبلة التي تستهدفها الهيئة فيه.



- عدد مرات التحميل للتطبيق.



- طبيعة الشراكة بين الهيئة وبنك بوبيان بشأن التطبيق.



4 - سبق أن أعلنت الهيئة عن مشروع تنفيذ أول مطبعة لطباعة المصحف الشريف في الكويت، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ تأسيسها بهذا الشأن؟



ووجه سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



(عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2023 على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة بشأن استراتيجية الصحة الرقمية للقطاع الصحي، والتي تتكون من ستة مكونات رئيسة وهي: منصة تبادل المعلومات الصحية، أنظمة مقدمي الخدمات الصحية، منصات وزارة الصحة المؤسسية، منصة الممارسين التفاعلية، منصة المستفيدين التفاعلية، ومنصة التكامل والتبادل الحكومي للبيانات)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة Flash Memory - من العرض المرئي المشار إليه في ديباجة السؤال.



2 - ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لإعداد الاستراتيجية المشار إليها في ديباجة السؤال؟



3 - ما الموعد المقرر لإطلاق المكونات الستة للصحة الرقمية للقطاع الصحي؟



كما وجه النائب الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2023 على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة بشأن مشروع ربط سكك الحديد بين مدينة الكويت ومدينة الرياض الذي توج بتوقيع اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة Flash Memory مما يلي:



- العرض المرئي المشار إليه في ديباجة السؤال.



- اتفاقية التعاون المشار إليها في ديباجة السؤال.



2 - ما الموعد المتوقع لإطلاق مشروع ربط سكك الحديد؟ وما التكلفة التقديرية للمشروع؟



3 - نمى إلى علمي وجود تعارض بين مسار سكك الحديد وبعض المزارع والقسائم السكنية وغير ذلك من المرافق الخاصة، فما مدى صحة ذلك؟