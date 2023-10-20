أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: علي حسوني عويص، عماد إبراهيم جابر الجابر، مبارك فهد مبارك النويف، عبدالعزيز سمير الزنكي، شيخة حمد بدر الزيادي، حسن محمد حسين طالب، عبدالرحمن حسين سرور، دانة عبدالوهاب علي البناي، رجاء محمد ديب البحيصي، وداود سلمان أحمد الزاير. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30.000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا. ويتم إجراء السحوبات كل أربعاء بناء على خطة السحب.