أطلقت شركة أمنيات OMNIYAT المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، بالشراكة مع شركة إيفا للفنادق والمنتجعات التحفة المعمارية الجديدة «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي»، التي تتألف من وحدات سكنية فاخرة تعكس مفاهيم معمارية جديدة، تتماهى مع رمال وأمواج شواطئ نخلة جميرا، وتستلهم جماليات البحر والخليج. وتنضم هذه التحفة المعمارية الفنية إلى مشروع «أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي» على قمة هلال النخلة لتحقيق نموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والارتقاء بتجارب الرفاهية في العيش التي تتجاوز الحدود إلى مستويات وآفاق جديدة، تحاكي أسلوب المنتجعات.



وصرح رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات م.خالد اسبيته بأن قيمة مبيعات المشروع تقدر بـ 1.5 مليار درهم إماراتي وأن الأيام الماضية قد شهدت إقبالا شديدا على الشقق التي تم طرحها. وقال: «نعمل على الوصول بأورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي» إلى أسلوب حياة فريد من نوعه وراحة حصرية لساكنيه، واتباع أعلى معاير الجودة والأناقة مما يوفر لسكان المشروع نمط حياة غير مسبوق ومنظومة بيئية متكاملة.



وقال مهدي أمجد، مؤسس ورئيس شركة أمنيات OMNIYAT: انطلاقا من مكانة دبي كمدينة ديناميكية وعالمية، تتطلب فلسفة الارتقاء بتجارب ومفاهيم العيش للأفراد المتميزين الابتكار المتواصل. وتعمل شركة أمنيات OMNIYAT على إعادة صياغة معايير مساحات العيش من خلال تحدي الجوانب التطبيقية في التصميم المعماري، لتتخطى المستويات التقليدية ولتصل إلى مستويات فريدة لا حدود لها. وسيسهم مشروع «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي»، تماما مثل مشاريعنا وتحفنا المعمارية السابقة، في إعادة تصور وتحديد مفهوم الرفاهية في العيش في الإمارة، الأمر الذي يتجسد في كل زاوية وفي كل تفصيل، ويعكس طموحاتنا التي تتجاوز كل ما هو مألوف واعتيادي، في مهمة تنقلنا من عالم الخيال إلى واقع مغاير. وتتكامل رؤيتنا هذه مع جهودنا وسعينا المتواصل للقيام بدور فعال ومؤثر في مستقبل المدينة وبصمتها.



ويتألف مشروع «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي»، من 20 وحدة سكنية مزدوجة، تحتوي كل واحدة على حوض سباحة مع مياه متدفقة ويصل طوله إلى 18 مترا، داخل شرفة مطلة على مناظر خلابة وأفق المدينة والبحر، وسينضم المشروع المرتقب إلى مشروع أورلا دورشيستر كوليكشن، دبي التابع لشركة أمنيات OMNIYAT، الذي يتمركز على قمة هلال نخلة جميرا، لتحقيق تجربة عيش فاخرة وهادئة.



ويجسد مشروع «أورلا انفينيتي»، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل ومجالات التعاون، رؤية وأسلوب ومفاهيم أبرز المصممين والمشغلين والشركاء في العالم، تحت مظلة الشراكة بين شركة أمنيات OMNIYAT وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات. وستتولى مجموعة الضيافة العالمية دورشيستر كوليكشن إدارة المشروع، في حين أوكلت مهمة ابتكار الطابع الهندسي إلى شركة «فوستر آند بارتنرز». أما التصميم الداخلي فستنفذه شركة «YODEZEEN»، وستقوم «مجموعة ZED» بتنسيق الحدائق والمساحات الطبيعية.



ويعكس كل تفصيل في فسحات العيش الموزعة على 20 وحدة سكنية مزدوجة فقط، أسلوب ومفاهيم متفردة وجديدة، حيث تتميز بمصعد خاص للوصول المباشر إلى الشقق، ومساحات مزدوجة الارتفاع، وواجهات ممتدة من الأرض إلى الأسقف. هذا إلى جانب اللمسة المعاصرة للتصميمات الداخلية، حيث تتفرد كل وحدة سكنية بخصوصية لتحقيق تجربة فاخرة ومستويات جديدة من الفخامة والرقي، تتخطى حدود الزمان والمكان.



ويتميز الهيكل بتصميمه الذي يكرس مفهوما للعيش يبدد الحد الفاصل بين الأفق الخارجي والمساحات الداخلية، ويأتي بمنحنيات متجانسة ما يضفي أشكالا لافتة حول بعضها البعض، تتجسد في هندسة وتنفيذ أحواض السباحة والأسطح والشرفات. وستحتوي كل وحدة سكنية في المشروع على شرفات واسعة تتضمن أحواض سباحة خاصة يصل طولها إلى 18 مترا، ما يوفر إطلالات لا متناهية بزاوية 270 درجة على المدينة والبحر.