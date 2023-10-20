إجمالي إنتاج الطاقة في الكويت سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه قد بدأ تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 615 ألف برميل من النفط يوميا.



ونسبت المجلة الى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قوله إن الكويت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في الإنتاج في مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار.



وقال الشيخ نواف السعود، الذي كان يتحدث في منتدى معلومات الطاقة الذي انعقد في لندن هذا الأسبوع: إن المصفاة تعمل حاليا بطاقتها الاسمية الكاملة البالغة 615 ألف برميل من النفط يوميا، وسنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشغيلها بالكامل.



وأضاف: إنها في الأساس جاهزة للعمل وتنتج بهذا الحجم، وبمجرد أن نطمئن الى استقرار إنتاجها، فسنعلن على الملأ أنها اكتملت.



وقالت المجلة إن مؤسسة البترول الكويتية ذكرت في أوائل سبتمبر الماضي ان المصفاة كانت تعمل بطاقة 410 آلاف برميل يوميا فقط.



وبمجرد تشغيل المصفاة رسميا واستقرار إنتاجها بطاقتها الكاملة بشكل ثابت، فإن إجمالي الطاقة التكريرية في الكويت سيرتفع الى 1.4 مليون برميل يوميا.



تجدر الإشارة الى أن تشغيل مصفاة الزور تعرض لانتكاسات متكررة خلال عام 2023.



ومن المتوقع أن تصبح مصفاة الزور الكويتية، عند تشغيلها بالكامل، واحدة من أكبر مصافي النفط من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنتج بشكل أساسي البنزين والديزل والكيروسين وفقا لمعايير الانبعاثات الأوروبية 5.



وعن تاريخ إنشاء المصفاة، قالت المجلة إن المشروع عند طرح المناقصة الخاص به كان موزعا على خمس حزم رئيسية ليتم تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وقد تمت ترسية هذه العقود خلال النصف الثاني من عام 2015، فيما بدأ المقاولون العمل على الحزم الخاصة بهم في نهاية ذلك العام.



ووصلت المصفاة إلى مرحلة اكتمال الأعمال الميكانيكية في عام 2021، ولكن تمت إطالة مرحلة التشغيل بسبب عدة عوامل بما فيها جائحة كورونا والاجراءات المتعلقة بها والتي كانت تهدف للحد من انتشار الفيروس ما أثر على تقدم العمل في المشروع.