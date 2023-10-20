

عاطف رمضان

أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع «الفحص الفني» في الإدارة العامة للمرور كراجا ملحقا بمخزن كبير في منطقة الشويخ يقوم بتصنيع وتركيب أنظمة العوادم الرياضية «هدرزات الاقزوزات الرياضية» التي تصدر أصواتا مزعجة، حيث تعد مخالفة، حيث تم ضبط أكثر من 120 «هدرزات» مصنعة وجاهزة للبيع والتركيب وتمت إحالة المصنع إلى النيابة التجارية.



وفي سياق متصل، قام مفتشون بإدارة الرقابة التجارية في الوزارة بمخالفة محلات تقوم برفع سعر «الكوفية الفلسطينية» لاستغلالها التعاطف الشعبي.



جاء ذلك بعد أن طلبت وزارة التربية من الطلبة شراء الكوفية للمشاركة في الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية وإقبال الشعب على شرائها لحضور المهرجانات والفعاليات المقامة نصرة للشعب الفلسطيني.