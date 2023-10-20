عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر الى ضرورة حصر أسماء العاملين في الوزارة ممن لديهم اعاقات وبشكل هام وعاجل.



وقال الجويسر في كتاب وجهه إلى وكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بداية يطيب لنا أن نثمن جهودكم المثمرة والتنسيق الدائم، ولرغبة الوزارة بحصر أسماء العاملين ممن لديهم إعاقات بصرية وغيرها من الإعاقات التي تعيق تقديم العاملين على موقع الوزارة الوظائف الإشرافية.



يرجى التكرم بتزويدنا بأسماء العاملين لديكم والذين لديهم إعاقات بصرية او غيرها مما تعيق تقديمهم على الوظائف الإشرافية المعلنة على موقع الوزارة بحيث تتضمن (الاسم - الرقم المدني - مركز العمل - نوع الإعاقة) مع ارفاق المستند الدال على ذلك على اعتبار الأمر هاما وعاجلا.