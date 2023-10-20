بيروت ـ داود رمال



أكد «لقاء الجمهورية»، بعد اجتماعه برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، «على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الوطنية على أرض فلسطين وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار نرى أن حل الدولتين الذي اقترحته القمة العربية في بيروت 2002 هو المدخل لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».



وشجب واستنكر «العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتدمير الذي تتعرض له غزة وقتل المدنيين وتهجيرهم وتدمير المساكن والمؤسسات والخدمات الحياتية وآخرها قصف المستشفى المعمداني ومقتل المئات فيه».



وشدد على «الحرص على عدم إقحام لبنان في الحرب الدائرة حفاظا على حياة اللبنانيين وممتلكاتهم آخذين بعين الاعتبار حجم الدمار الذي سينجم جراء ذلك، فلبنان سبق وقدم الكثير من التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية، لذلك يجب النأي عن جميع الحسابات التي تعني الخارج ولا مصلحة للبنان فيها».



ورأى «إن استقرار الأوضاع على الحدود الجنوبية هو بتعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما القرار 1701 و«إعلان بعبدا».



كما اكد «الحرص على توطيد علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، وعدم التعرض للبعثات الديبلوماسية والسفارات الأجنبية، منعا لعزل لبنان الذي يمكنه عبر هذه العلاقات وفي ظل الإجماع الوطني حول القضية الفلسطينية ان يدعم طلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة».