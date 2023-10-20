أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر بنسبة 16.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 77.8 مليار ين (519 مليون دولار)، وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما و8 أشهر.



وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 5 أشهر بنسبة 20.1% على أساس سنوي ليصل إلى 102.9 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ 17 على التوالي بنسبة 10.1% لتصل إلى 25.1 مليار ين (168 مليون دولار).



وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 42.4% ليصل إلى 734.1 مليار ين (5.9 مليارات دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي.