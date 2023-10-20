النتائج المبشّرة بأرباح الأشهر الـ 9.. واقتناص الفرص المتاحة فتح شهية المتعاملين

ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول ارتفعت 1.8% إلى 4.83 مليارات دينار

شريف حمدي



استعـــادت بورصة الكويت توازنها بمكاسب جماعية لمؤشراتها بنهاية التعاملات الأسبوعية، على وقع عودة الزخم الشرائي على كل أنواع الأسهم خاصة القيادية بالسوق الأول بعد ان سجلت تراجعات كبيرة في الفترة الأخيرة جراء عمليات البيع التي تزامنت مع بدء الأحداث الجيوسياسيـــــة التي تشهدها المنطقة والمتمثلة في المواجهات العسكرية بالأراضي الفلسطينية.



وبدا من خلال تحركات المتعاملين ان سوق الأسهم تفاعل بشكل كبير مع بدء الإفصاح عن النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والتي استهلها بنك الكويت الوطني بأرباح بلغت 431 مليون دينار بنمو 15%، وبنك وبوبيان الذي حقق 61 مليون دينار أرباحا بنمو 26%، ثم إعلان بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أرباح قياسية بلغت 461.5 مليون دينار بنمو 124%، ومع توالي الإفصاحات ينتظر ان يواصل سوق الأسهم نشاطه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.



وتزامن مع بدء الإفصاحات عملــــيات شراء واسعة استهدفت العديد من الأسهم سواء القيادية وخاصة البنكية أو المتوسطة والصغيرة، حيث فتحت الأرباح المعلنة شهية المتداولين على التوسع في الشراء، كما شجعهم على ذلك أيضا اقتناص الفرص المتاحة بالسوق بعد التراجعات اللافتة في أسعار كثير من الأسهم، كما عزز الثقة بالبورصة الكويتية استقرار سعر النفط الكويتي فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وهو ما ينعكس إيجابا على البورصة ويدفعها في الاتجاه الصاعد.



وبنهاية تعامـــــلات الأسبوع، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنسبة 1.7% بإضافة 676 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 39.821 مليار دينار ارتفاعا من 39.145 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وشهت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 20% بمحصلة إجمالية 239 مليون دينار بمتوسط يومي قفز لـ 48 مليون دينار، مقارنة بـ 200 مليون دينار بمتوسط يومي 40 مليون دينار الأسبوع الماضي، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية في مقدمتها سهم «بيتك»، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية بتداول 875 مليون سهم ارتفاعا من 859 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 1.8%.



وأنهت البورصة الكويتية تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8% بمكاسب 136 نقطة ليصل المؤشر إلى 7375 نقطة مع 7239 نقطة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1% بمكاسب 63 نقطة ليصل المؤشر إلى 5543 نقطة مقارنة بـ 5480 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.7% بمكاسب بلغت 115 نقطة ليصل إلى 6737 نقطة من 6622 نقطة الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول بنسبة 1.8% ببلوغها 4.83 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 18 الجاري، وذلك مقارنة بـ 4.74 مليارات دينار الأسبوع الماضي.



واستمرت سيطـــرة حالة الهدوء على تعاملات الأجانب من خلال الإبقاء على نسب تملكهم في أسهم 17 شركة وبنكا، فيما قلصوا نسب الملكيات في أسهم 11 شركة، وتم رفعها في أسهم 3 شركات هي الامتياز وكابلات وزين.