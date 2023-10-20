عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع عدم تعطيل الدراسة لأي سبب كان في ظل وجود تعليم إلكتروني.



وشدد الوزير د.المانع في كتاب وجهه الى وكيل التربية، على ضرورة تفعيل العمل بأدوات التعليم عن بعد من خلال وضع أنشطة منزلية بشكل أسبوعي (بواقع يوم واحد أسبوعيا تقدره الإدارة المدرسية من حيث المواد المختارة وطبيعة النشاط المنزلي)، مشيرا الى انه ستتم متابعة الأنشطة التي تقدمها الإدارة المدرسية تأكيدا لتطوير العمل، وآملا أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال مع وضع آلية واضحة لتنفيذ المطلوب.