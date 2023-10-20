أسامة أبوالسعود - أسامة دياب - عبدالكريم العبدالله - عبدالعزيز الفضلي



تضافرت الجهود رسميا وشعبيا في إبراز التضامن الكويتي مع الشعب الفلسطيني بوجه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ في قطاع غزة، فقد نظمت مدارس الكويت وقفات تضامنية مع أولى لحظات اليوم الدراسي في الطابور الصباحي إبرازا للموقف الكويتي الأصيل.



وكانت مستشفيات الكويت ومراكزها الصحية على الموعد أيضا بوقفات تضامنية استمرت 15 دقيقة، وذلك بناء على دعوة من وزير الصحة د.أحمد العوضي بعد فاجعة مستشفى المعمداني الذي دمره الاحتلال على من فيه من مئات الأبرياء.



كما أدانت كنائس الطوائف المسيحية في الكويت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة.



هذا، وعممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة (اليوم) بعنوان «إنما المؤمنون إخوة»، والتي تركز على الجرائم التي لا يتصورها بشر، والتي تستهدف المستشفيات والمدارس والمساكن موقعة آلاف الإصابات من الأطفال والنساء والمسنين.