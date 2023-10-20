عبدالعزيز الفضلي



أصدرت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان تعميما لمدراء عموم المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بضرورة العمل على التنسيق مع الإدارات المدرسية للإبلاغ عن أي نقص في الكوادر التعليمية لديها، لافتة الى ضرورة قيام الجهات المختصة بالمناطق التعليمية وبصورة عاجلة بسد العجز الفعلي في الوظائف التعليمية بالمدارس وفقا لمعيار الأحدث في التعيين مع مراعاة الخطة السنوية المعتمدة من التواجيه الفنية للمواد الدراسية.



وأشارت الحمدان إلى ضرورة قيام إدارات المناطق التعليمية عند تنفيذ إجراءات النقل للمعلمين والمعلمات بالالتزام بمعيار الأحدث في التعيين مع تزويد مكتب وكيل التعليم العام خلال يومين من تاريخه بالإجراءات التي تم اتخاذها وإرفاق المستندات المتعلقة بالميزانية الفعلية «الجدول الدراسي» وقرارات النقل التي ستصدر بهذا الشأن.‫