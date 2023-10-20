ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة جامعة الكويت من خلال التواصل وتبادل الخبرات مع الجامعات العربية والعالمية، استقبل الطاقم الإداري في قطاع الأبحاث برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، ومساعديه أ.د.نورية الكندري، مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث، ود.حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات وفدا من جامعة UCL البريطانية مكونا من رئيس مركز تعليم الدكتوراه، ونائب مدير كلية لندن الجامعية أ.د.ريتشارد فريمان، ونائب مدير مركز كلية لندن الجامعية للتعليم الشامل، ومساعد عميد معهد التربية في كلية لندن الجامعية د.أميليا روبرتس، ورئيس قسم علم النفس والتنمية البشرية في كلية لندن الجامعية- معهد التربية د.زاكري والكر، برفقة وفد من كلية التربية تضمن كلا من القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.فهد الشمري، وعضو الهيئة الأكاديمية بقسم أصول التربية د.غازي الرشيدي.



وأتاحت هذه الزيارة الفرصة لتبادل الآراء حول سبل الرقي بمستوى البحث العلمي من خلال تشجيع الباحثين وتوفير الإمكانيات والبنية التحتية للبحث العلمي، إضافة إلى بناء القدرات البحثية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، كما تم استعراض إمكانية التنسيق والتعاون العلمي بين المؤسستين في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك.



وتأسست كلية لندن الجامعية عام 1826 في لندن، ويقوم نهجها على البحث والتعليم والابتكار وكيفية إنشاء المعرفة ومشاركتها، والطريقة التي يتم بها حل المشكلات العالمية المختلفة.