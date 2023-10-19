أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل أهمية معرض الفرص الوظيفية والدراسية السنوي السادس للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع معرض "وظيفتي" باعتباره فرصة لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في وزارة الدفاع.



وقالت "الدفاع" في بيان صحافي ان الشيخ د.عبدالله المشعل زار الجناح الخاص بالوزارة في المعرض المقام تحت شعار "قدم - قابل - توظف" في "الأرينا - مجمع 360" بمشاركة 120 جهة حكومية وأهلية.



وأضافت ان الشيخ د.عبدالله المشعل اكد خلال زيارته أهمية التفاعل الإيجابي مع زوار المعرض حديثي التخرج، كما أثنى على الجهود المبذولة التي يقوم بها فريق الوزارة بهدف عرض فرص العمل المتاحة أمام الخريجين منوها بتنوع الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.