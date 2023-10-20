قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية اعترضت ثلاثة صواريخ كروز وعدة طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل على الأرجح.

وأوضحت ان المدمرة "كارني" كانت تعمل شمال البحر الأحمر عندما أسقطت المقذوفات، ولم تقع إصابات.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "لا يمكننا أن نقول على وجه التحديد ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنها أُطلقت من اليمن متجهة شمالا على امتداد البحر الأحمر، ومن المحتمل أن تكون باتجاه أهداف في إسرائيل".

وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز إن السفينة الحربية لم تكن مستهدفة على ما يبدو.