بحفظ الله ورعايته وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ورئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح الناصر.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.