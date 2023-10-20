اكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير قطر ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد، لسوناك، على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الجمعة.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما تم تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه وأمير قطر اتفقا الجمعة على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وأضاف مكتب سوناك في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما "شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة واتفقا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك".

وتابع: "اتفقا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين الذين يعانون".