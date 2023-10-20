أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في احاطة صحافية مع وزيرة الخارجية الاندونيسية، على هامش قمة دول مجلس التعاون ورابطة دول "آسيان".

وقال بن فرحان : مجموعتا دول الخليج ودول الآسيان بينهما قواسم مشتركة وفرص كبيرة للتعاون ونطمح أن تعزز هذه القمة التعاون والتنسيق. واعلن اعتماد " أن تكون القمة الخليجية ورابطة الآسيان بالتناوب مع المجموعتين كل سنتين".

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن قادة "الآسيان" ودول الخليج يدعمون الحل السلمي في فلسطين، واعربت عن استنكار المجتمعين للهجمات على قطاع غزة.

وأضافت : نحن نكتب تاريخًا جديدًا لعلاقات أقرب وأوثق بين دول الخليج ومجموعة الآسيان.