يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد ونرفض استهداف المدنيين تحت أي ذريعة

حجم التجارة مع دول آسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي العربي عالمياً بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار

الرئيس الإندونيسي: يجب ألا ننسى أن جذور المشكلة هي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان ولي العهد في استقبال قادة ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة لدى وصولهم مقر انعقادها في الرياض، ثم التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية: «يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريسا لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان. يهدف اجتماعنا إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار».

وأضاف «يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة استقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع».

وقال «لقد حققت دول مجموعة (هين) إنجازا مهما في طريق التنمية الاقتصادية حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليونات دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3% ونما اقتصاد دول آسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معا نحو اقتصاد أكثر ازدهارا».

وتابع «إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطورا ونموا، حيث بلغ حجم التجارة مع دول آسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي العربي عالميا بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، وتشكل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول آسيان 9% من مجمل صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول آسيان ما نسبته 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون، وخلال العشرين عاما الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول آسيان ما نسبته 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى دول آسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، وشكلت استثمارات دول آسيان في مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار».

وأكد أنه «في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وإننا نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدول المشتركة لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا».

وثمن «إعلان دولكم دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض».

وأضاف «تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان لمدة عام 2024 - 2028 لرسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا».

وقال «إن دولنا ستستمر في كونها مصدرا آمنا موثوقا للطاقة بمختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم».

وختم كلمته معربا عن الأمل في «أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات لما فيه خير لشعوبنا وازدهار لدولنا».

الرئيس الإندونيسي: نثمن دور كل دولة في مجلس التعاون الخليجي وانضمامها للتعاون مع دول الآسيان كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

ثم ألقى الرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا ورئيس الدورة الحالية لدول رابطة «الآسيان» 2030 كلمة رحب فيها بهذه اللحظة التاريخية لأول قمة بين «مجلس التعاون» ودول رابطة «الآسيان»، مؤكدا أن المجموعتين هما قوتان عظيمتان ستواصلان النمو لناتجنا المحلي الذي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وسكاننا يصلون إلى أكثر من 700 مليون نسمة وهذه أصول عظيمة لنا تمكننا من الاضطلاع بدور استراتيجي كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم.

وأكد أن إندونيسيا تثمن دور كل دولة في مجلس التعاون الخليجي وانضمامها للتعاون مع دول الآسيان كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وقال: اسمحوا لي أن أتطرق إلى مجال الاقتصاد، نحن بحاجة لتعظيم إمكاناتنا للاستفادة الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي للآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال شهادات (حلال) وتطوير السياحة الحلال وتطوير القطاع الغذائي والأمن الغذائي وأمن سلاسل إمداد الغذاء، يجب أن يتم ضمانها كذلك في مجال الغذاء وتقنيات الغذاء وكذلك المواءمة فيما يتعلق بمعايير السلع الغذائية وكذلك المرونة في قطاع الطاقة فيجب تعزيزها من خلال الشراكات المفيدة والمستدامة من أجل تسريع الانتقالات في مجال الطاقة وكذلك حماية العمالة المهاجرة.

وشدد الرئيس ويدودو في هذا الصدد، على التزام دول الآسيان بتعزيز وتحسين حماية العمالة المهاجرة، مطالبا بدعم دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وعبر الرئيس الإندونيسي عن القلق العميق من تطورات الموقف في غزة، وقال: يجب أن يتوقف العنف وأن تكون الإنسانية هي الأولى في هذه اللحظة ويجب أن نمنع أن تسوء الظروف، ويجب ألا ننسى أن الجذور المسببة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحله ونسويه وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها وموقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان يجب أن يكون واضحا وصارما في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين.

إثر ذلك، عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون ودول آسيان جلسة عملهم المغلقة.