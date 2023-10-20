تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (24) شخصاً من جنسيات مختلفة في (16) قضية وبحوزتهم نحو (16) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو - حشيش - كيميكال - هيروين - كوكايين) و(10,000) حبة من المؤثرات العقلية و(80) زجاجة خمر مستوردة وتم العثور على (3) أسلحة وذخيرة غير مرخصة بحوزة عدد من المتهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.