شاركت قوة الإطفاء العام ممثلة بضابط الاتصال الدولي للكويت لدى المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المقدم محمد قاسم محمد، في اجتماع المجلس التنفيذي السادس والخمسين للمنظمة الذي عقد في مدينة بيشكيك بالجمهورية القيرغيزية.

وقد حضر افتتاح الإجتماع الأول رئيس الوزراء القرغيزي ومارياتو ياب الأمين العام للمنظمة بحضور ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

وجرى في الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العمل الدولي في مجالات الوقاية والحماية المدنية من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين دول العالم، كما استعرض المجتمعون أهم مشاريع ومبادرات المنظمة وأعمالها القائمة في العالم وإسهاماتها في تعزيز العمل بمجالات الحماية المدنية والدفاع المدني.