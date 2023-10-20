نأمل أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية- الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر لشعوبنا

بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

«خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

يطيب لي وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافها بلدكم الشقيق في مدينة الرياض، أن أعرب لشخصكم الكريم عن أسمى عبارات الشكر والامتنان لما أحطتموني به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة عبرت عن عمق الوشائج الأخوية والأواصر الحميمة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

ونؤكد أن احتضان بلدكم الشقيق لهذه القمة يرسخ الدور المحوري المهم له على الساحتين الإقليمية والدولية ويعكس حرصكم على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في كل المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا مشيدا بالترتيبات الاستثنائية والجهود الكبيرة والتنظيم المميز لهذه القمة مما كان له أكبر الأثر في إنجاحها، آملا أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر لشعوبنا الشقيقة والصديقة.

وختاما، فإنني أدعو الله لكم أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية والهناء وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام المنعة والرفعة والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

والله يحفظكم ويرعاكم».