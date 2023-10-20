أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار مبرة الاحقاقي الخيرية.

ونص القرار على:

مادة 1:

تشهر مبرة الاحقاقي الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2:

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي لمبرة الاحقاقي الخيرية:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة الاحقاقي الخيرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف نشر ثقافة القرآن الكريم (دروس تجويد وتحفيظ القرآن الكريم) وكفالة الأيتام داخل دولة الكويت ودعم الطلبة المعسرين وإقامة الندوات والمحاضرات الإسلامية ونشر العلوم الشرعية وتوثيق صلة الاخوة والتضامن بين افراد العائلة والمجتمع ودعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع ونبذ نقاط الخلاف، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من اعمال البر والنفع العام او ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط الا يتعارض ذلك مع اغراض المبرة، على ان تمارس تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

٭ د.صالح عبدالله محمد الصفار.

٭ د.عباس حسن عبدالعالي الرامزي.

٭ عبدالأمير محمد ابراهيم بوحمد.

٭ جعفر حسين علي الحاظر.

٭ علي طارق محمد البغلي.

٭ عبدالله داود السلمان.

٭ محمد ابراهيم علي الامير.

٭ فهد جواد عبدالمحسن بوحمد.

٭ حسين محمد ناصر بوعباس.

٭ احمد حمزة حسين الهزيم.

٭ ميثم سيد باقر سيد.

ويدير شؤون المبرة مجلس ادارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.