أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة.

وجاء في القرار:

مادة أولى:

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:

1 - Indiana University - Purdue University Indianapolis بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.

2 - University of Missouri - Kansaas City بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات عدا برنامج البكالوريوس تخصص طب الأسنان (DDS).

مادة ثانية:

لا ينطبق هذا القرار على:

1 - الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 بحد اقصى.

مادة ثالثة:

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة:

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.