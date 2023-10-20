أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة.
وجاء في القرار:
مادة أولى:
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:
1 - Indiana University - Purdue University Indianapolis بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.
2 - University of Missouri - Kansaas City بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات عدا برنامج البكالوريوس تخصص طب الأسنان (DDS).
مادة ثانية:
لا ينطبق هذا القرار على:
1 - الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.
2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 بحد اقصى.
مادة ثالثة:
يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعة:
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.