أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن مشاركتها في فيلم جديد يحمل اسم «الحب كله»، منوهة على أن هذا العمل سيجمعها بالفنانة إلهام شاهين، كما أشارت إلى أن الفيلم سيكون من إخراج خالد الحجر، ومن تأليف سيد فؤاد الجناري، دون أن تكشف عن قصته الرئيسية أو باقي نجوم العمل.



وشاركت حورية متابعيها، عبر صفحتها على «إنستغرام» صورة جمعتها بالفنانة إلهام شاهين والمخرج خالد الحجر، وكتبت قائلة «بعد غياب 3 سنوات حورية فرغلي وإلهام شاهين تعيدان خالد الحجر في فيلم كبير بعنوان (الحب كله) وتأليف سيد فؤاد الجناري».



وكانت آخر الأفلام التي شاركت بها حورية فرغلي فيلم «استدعاء ولي عمرو» الذي عرض عام 2019، وقدمت من خلاله شخصية «سارة» والتي تدخل في مشاكل مع زوجها، ومن أجل إصلاح علاقتها به طلبت منه استعادة ذكريات حبهم بطريقة طريفة، كما كان لها بصمة أخرى في فيلم «حملة فرعون» الذي عرض في نفس العام أيضا.