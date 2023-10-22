دمشق - هدى العبود



صرحت الفنانة السورية سلاف معمار بأن الطلاق ليس أمرا سهلا على الإطلاق، وقالت عن تبعاته على حياتها: «فوق الحزن والزعل يلي برافق الطالق بيكون في أثر نفسي صعب كتير انك تطلعي منو بسهولة».



وأضافت: «حقيقة بعد الطلاق يحس الواحد فجأة أنو صار لحالو، وبدو يعمل كلشي لحالو، ويقوم بأمور البيت، وأنا عندي بنت وقت انفصلت كان عمرها اربع سنين وصار عندي تحد في تربيتها».



وتابعت معمار: «من المؤلم أنني لم أستطع أن أشارك ابنتي حزني وتعبي وزعلي ودمعتي وضعفي وقت كانت صغيرة، ما قدرت ان أشاركها اياهن، ووقت كبرت شوي صرت فرجيها دمعتي وضعفي لتعرف انو الحياة مو بس سعادة ومتل ما بدنا»، واصفة والدها، رحمه الله، بأنه كان كتير حنون عليها وتبكي كلما تذكرته، وقالت: «كان بابا هو اللي يعملي الفطور الصبح ويهتم فيني قبل ما روح على المدرسة».